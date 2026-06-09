SNS総フォロワー数200万人超を誇るバスケタレント・すみぽんこと高倉菫さんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.30」(扶桑社）に登場しました。今回は6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリューム掲載しています。【写真】こんな美人がお店の前にいたら…すみぽんのグラビアテーマは「森ガールがお花屋さんで……」。自然好きでお花屋さんで働くという、絵に描いたようなTHE