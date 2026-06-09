オンロードでの性能を高めた新型アドベンチャー KTM Japanは、2026年6月4日に、普通二輪免許で運転可能な新型アドベンチャーモデル「390 ADVENTURE X（390アドベンチャー・エックス）」を2026年モデルとして発表しました。同モデルは、パワー、機能、価格を高いレベルでバランスさせており、アドベンチャーカテゴリーへの入門機としても最適な一台です。【画像】普通二輪免許で乗れる新型モデル！ KTM「390アドベンチャーX」を