家を建てるタイミングで、義親との同居話が上がった経験はありますか？経済的な支援という魅力的な条件が提示される一方で、生活そのものを大きく変えることになります。今回ご紹介するのは、同居話が、思わぬ形で白紙に戻ったエピソードです。そこには、条件の裏に隠された“本音”がありました。『私たちが家を建てるときに、義親から同居させてほしいと申し出があった。1,500万円払うからローンもラクになるだろうと。間取り