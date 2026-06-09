6月9日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【癒し動物㊙ハプニング＆㊙暴走車と壮絶攻防＆21歳大学生㊙殺害】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】名門大学に通う21歳女性が殺害された。防犯カメラに映っていた黒い車…事件に潜む深い闇とは？◆ネコ怪盗㊙華麗な連携＆ペリカン咥える㊙小動物動物園で飼育しているペリカンの口が、なぜか大きく膨らんでい