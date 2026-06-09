すっかり日が落ちた昨夜８時ごろ、山形県天童市の街中で、事件は起こりました。 【画像】男が警察官に迫った現場 警察官から職務質問を受けた男がナイフをもち警察官に迫ったというのです。 警察官は拳銃を構えて男を取り押さえ、現行犯逮捕ましたが、緊迫した事態となりました。 ■何度も往復する不審な車両 警察によりますときのう午後８時ごろ「家の付近を何度も走行する不審な車がいる」などと１１０番通報がありました。