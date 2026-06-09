核兵器廃絶長崎連絡協議会は、世界で使える状態にある「現役核弾頭」の数について、去年に比べ “130発増加した” と発表しました。 今後の核弾頭の動向について、長崎大学の専門家は「厳しい見通しになる」としています。 ※詳しくは動画をご覧ください