もうすぐ父の日。 詰め合わせができるギフトや人気のお酒など、特別なプレゼントで感謝を伝えてみませんか。 長崎市浜町の「石丸文行堂」。 創業143年の総合文房具専門店です。 日常使いの文房具はもちろん、長崎に関わるオリジナル商品など、豊富な種類を取りそろえています。 今、店内には「父の日コーナー」を設置。 実用性のあるグッズやお家で楽しめるアイテムなど、お父さんに贈って喜ば