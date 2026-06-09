「日本ハム４−１ＤｅＮＡ」（９日、エスコンフィールド）投打のかみ合った日本ハムが今季初の５連勝。今季最多の貯金３とした。先発の伊藤は１失点完投で両リーグトップに並ぶ７勝目。七回に宮崎にソロを浴びたものの、テンポの良い投球で、要所を締めた。試合後は打のヒーローの郡司、大塚とともにお立ち台へ。伊藤が「今日は私事ではあるんですけど、息子が初エスコンだったので。何が何でも最後まで投げたいと思ってい