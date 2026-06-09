ヒップホップアーティスト・ＡＫ−６９が９日、日本武道館公演「ＴＨＥＥＮＬＩＧＨＴＥＮＭＥＮＴ」を開催。自身の名前に重なる特別な日に、「啓発」を意味するタイトルを冠した４年ぶり６度目の聖地ライブを行った。「武道館に戻ってきたぞ！」。ＡＫの絶叫に１万人も熱狂し、会場が揺れた。「やっぱり特別。日の丸を背負ってるっていう日本人としての誇りをすごい感じる」と語った。４年前のライブではＭＣでの発言が問