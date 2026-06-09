警察官を目指す専門学校生たちが警察学校で制服に袖を通し、鑑識などの業務を体験。警察官の仕事の魅力に触れました。 6月9日、新潟県警察学校を訪れたのは、未来の警察官を目指す専門学校生たち。 警察官の仕事をより身近に感じてもらおうと、警察学校の体験入校が行われました。 参加した28人の生徒は警察官の制服に身を包み、体験に参加。 【専門学校生】 「（制服を着用してみて）やっぱり警察はかっこいい。市民を守るぞ