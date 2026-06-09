「ソフトバンク１０−４阪神」（９日、みずほペイペイドーム）阪神は１０失点で大敗を喫した。１試合６被弾は１０年８月１日の中日戦以来１６年ぶり。さらに初回から５イニング連続被弾は２リーグ制以降、球団初の屈辱だった。２度の雨天中止でダブルスライドとなった先発の才木は初回２死二塁から栗原に２ランを浴びて先制された。二回も野村にソロを被弾。三回は再び栗原に２ランを浴び、呆然と打球を見送った。その後、