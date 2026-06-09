◇交流戦西武４―３広島（2026年6月9日ベルーナＤ）サヨナラ安打を放った西武・長谷川信哉外野手（24）が、特別応援でベルーナドームを訪れた花咲徳栄吹奏楽部に変わったお願いで笑いを誘った。ヒーローインタビューで「マーベラース！」とおなじみのフレーズを絶叫した長谷川。この日は左翼スタンドから応援演奏していた花咲徳栄に対し、「僕の母校・敦賀気比と戦うときはお手柔らかにお願いします！」と珍要求で笑わせ