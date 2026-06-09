「ロッテ３−１中日」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）中日が３連敗。先発マラーが５回２／３を６安打３失点で４敗目（１勝）。初回に１点を先制されると、同点の六回は西川の右前適時打、佐藤の中犠飛で２点を追加された。打線は０−１の三回１死一、三塁で田中が一時同点のタイムリーを中前に放った。六回は１死一、三塁、八回は２死満塁と好機は作ったが、あと一打が出なかった。