中日は９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に１―３で敗れて今季９度目の３連敗。借金は今季最多の「１８」となった。中日は１点ビハインドの３回に鵜飼の四球と岡林の中前打で一死一、三塁のチャンス。ここで「打ったボールはカットボールです。必死にくらいついていきました。ランナーをかえせて良かったです」という田中の中前適時打が飛び出し１―１の同点に追いついた。だが、先発のカイル・マラー投手（２８）は６回一死