ヒップホップアーティストのＡＫ―６９が９日、東京・日本武道館で「ＴＨＥＥＮＬＩＧＨＴＥＮＭＥＮＴｉｎＢＵＤＯＫＡＮ」を開催した。４年ぶり６度目となる武道館公演で、自身の名前と同じ数字の入った６月９日という日には「ロックの日とか言われてますけど?６９の日?ということで、なんか運命を感じてます」。武道館には「僕も剣道をやっていたっていうのもありますし、日の丸を背負っているという日本人としてのな