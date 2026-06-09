女子プロレス「マリーゴールド」９日の新宿大会で、?戦うバービー人形?ことＣｈｉ Ｃｈｉが大立ち回りだ。３月にエボリューションを退団してフリーとなったＣｈｉ Ｃｈｉは「外敵」としてマリーゴールドに殴り込み中。この日は山崎裕花とシングルで対戦したが、入場を襲われて出遅れる。だが、前蹴りで吹っ飛ばし、鉄柱に衝突させて一気に逆転。その後、意地を見せる山崎に反撃を受ける場面もあったが、岩石落としで叩きつけて