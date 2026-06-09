お笑いコンビ・よゐこの濱口優が、5月30日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00〜15:00)にゲスト出演。過去に放送されていたバラエティ番組『いきなり!黄金伝説。』(テレビ朝日系)で経験した数々の企画の中で、もっとも過酷だったものを明かした。濱口優○「金魚の水槽たたいたらアカン」に共感『黄金伝説』では、「1カ月1万円節約生活」や「無人島生活」など、さまざまな企