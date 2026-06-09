女子プロレス「マリーゴールド」９日の新宿大会で、ナイトシェイド（２９）がまたも青野未来に完勝。ワールド王座奪取へ弾みをつけた。ナイトシェイドは５月２８日の新宿大会のタッグ戦で青野に直接勝利し、今月２０日の東京・後楽園ホールでの挑戦が決定。この日の前哨戦ではジェシー・ジャクソンと組んで青野、橘渚組と対戦した。序盤、ジャクソンとの好連係で橘を孤立させたナイトシェイドは、青野に見せつけるように痛め