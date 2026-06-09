熱戦が続く県高校総体。きょう9日はバスケットボールの決勝リーグが行われました。 4チームが総当たりで戦う決勝リーグ。 女子の最終戦は、「勝つ」か、「負けても10点差以内なら優勝」の鹿児島と、「11点差以上で勝てばインターハイ」のれいめいの対戦になりました。 立ち上がりかられいめいがキャプテン山元の3ポイントシュートなどで大きくリード。しかし追う鹿児島も第2クォ&