業務に必要のないパソコンなどの家電を購入し、以前勤めていた会社におよそ1410万円の損害を与えた疑いで東京都に住む49歳の男が逮捕されました。 背任の疑いで逮捕されたのは、東京都台東区に住む会社員の男（49）です。 鹿児島中央警察署によりますと、男は長崎市に本社がある建設会社の鹿児島営業所長として務めていた2021年7月から12月にかけて、取引先の業者に対し、仕事上必要なものに加え必要のないパソコンや掃除機な