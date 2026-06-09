【モデルプレス＝2026/06/09】お笑いコンビ・エルフの荒川が6月9日、都内で行われたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』合同取材に、フリーアナウンサーの森香澄、恋愛婚活アドバイザーの植草美幸氏とともに出席。気になる男性とのエピソードを明かした。【写真】「25歳〜」「年収1000万〜2000万くらい」29歳ギャル芸人の理想の結婚相手◆ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ