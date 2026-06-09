モデルで俳優の長谷川京子さん（47）が2026年6月3日、自身のインスタグラムを更新。美デコルテ際立つオフショル姿を披露した。「久しぶりにオシャレして」長谷川さんは、「久しぶりにオシャレして」といい、オフショル姿で微笑む様子やオールブラックコーデ、自撮りショットなど4枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、胸元にサングラスをつけて、オフショルトップスを着用。おでこをみせたヘアスタイルで微笑