21:00 メキシコ消費者物価指数（CPI）（5月） 予想-0.11%前回0.2%（前月比) 予想4.08%前回4.45%（前年比) 21:30 米貿易収支（4月） 予想-555.0億ドル前回-603.0億ドル カナダ国際商品貿易（4月） 予想21.0億カナダドル前回17.8億カナダドル 23:00 米中古住宅販売件数（5月） 予想407.0万件前回402.0万件 予想0.9%前回0.2%（前月比) 米卸売在庫（確報値）（4月） 予