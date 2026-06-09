日本時間２１時００分にメキシコ消費者物価指数（CPI）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（5月）21:00 予想-0.11%前回0.2%（前月比) 予想4.08%前回4.45%（前年比)