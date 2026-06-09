日本時間午後９時３０分に４月米貿易収支の発表＝ＮＹ為替 このあと、日本時間午後9時30分に4月米貿易収支が発表される。大方の市場予想は561.0億ドル赤字と、前回の603.0億ドルから赤字幅の縮小が見込まれている。米国内の堅調な消費が輸入を下支えする一方で、世界的な需要動向を背景に輸出がどれだけ伸びているかが注目される。貿易赤字の縮小は、米国の国内総生産（GDP）算出においてプラスの寄与となるため、マクロ経済