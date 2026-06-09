◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人の浦田俊輔内野手が８回に適時打を放ってこの日、３安打とした。６―２の８回。１死三塁から津留崎の変化球を右前に運ぶ適時打を放った。浦田はこの日「１番・三塁」でスタメン出場。１番に座るのは５月１３日以来、約１か月ぶり。５月１６日のＤｅＮＡ戦以来、今季４度目となる３安打猛打賞となった。