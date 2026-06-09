タレントの安田美沙子が９日に自身のＳＮＳを更新。美スタイルを披露した。安田はインスタグラムに「最近のワークアウト」と書き出すと、トレーニングウェア姿の後ろ姿や足元を写した写真をアップ。さらに「梅雨だからこそ、がんばろ！！ビールのために！笑」とつづると、鏡越しに撮影した写真で引き締まった体を披露した。この投稿には「すごい」「相変わらずスタイル抜群ですね」「ビールのために！笑一緒です一緒に