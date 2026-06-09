◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）オリックスが７回に勝ち越しを許した。６回１失点の先発・九里をリリーフした寺西が無死一塁で武岡に適時二塁打。さらに２死三塁からサンタナを迎えたところで、岸田護監督は吉田への継投を決断した。しかし、１ストライクからの２球目を中越えへ２ラン。リプレー検証の結果、判定は二塁打に覆ったが、二塁走者の生還は認められた。２点を追