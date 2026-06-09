中国の習近平国家主席は7年ぶりの北朝鮮訪問を終えて、9日午後、帰国しました。中朝の友好関係を確認し、交流の拡大で一致したということです。訪朝2日目となった9日、習主席は金正恩総書記と共に、朝鮮戦争に中国が参戦したことを記念した「中朝友誼塔」を訪れ、花をたむけました。また、朝鮮労働党中央幹部学校を訪問し、 記念の植樹を行ったということです。国営新華社通信によると、昼食を交えての会談では「友好関係の強化と