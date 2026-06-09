◇MLB フィリーズ 5-2 ブルージェイズ(日本時間9日、ロジャース・センター)フィリーズのクリストフェル・サンチェス投手が9日のブルージェイズ戦に登板し、7回4安打2失点の投球内容で8勝目をあげました。2回には「4番・サード」でスタメン出場の岡本和真選手をチェンジアップで三球三振。3回、5回と失点するも、7回にも岡本選手を三振に抑えるなど、10奪三振をあげ、7回2失点で勝利投手となりました。この日は最速97.3マイル＝約15