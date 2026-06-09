「ロッテ３−１中日」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）２試合連続で引き分けていたロッテが勝利。借金を１に減らし、交流戦成績を７勝４敗２分とした。打順組み替えが奏功した。二回から五回まで無走者と打線が沈黙。だが同点の六回、６月初スタメンの９番・高部が中前打で突破口を開くと、１番に入った友杉の犠打、２番・小川の右前打で一、三塁とし、西川が決勝の右前適時打。さらに１死一、三塁から今季初めて４番で起