9回、サヨナラ打を放った西武・長谷川＝ベルーナドーム西武がサヨナラ勝ちで3連勝。3点差を中盤に追い付き、3―3の九回。桑原の安打から1死満塁と攻め、長谷川の適時打で試合を決めた。九回を3人で抑えた岩城がプロ初勝利。広島は先発の床田が粘れず、九回は中崎が崩れた。