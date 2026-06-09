6回、勝ち越し打を放ち、コーチとタッチを交わすロッテ・西川＝ZOZOマリンロッテは西川が2打点の活躍。一回は二ゴロの間に先制点を奪い、1―1の六回に勝ち越し適時打を放った。ジャクソンは6回5安打1失点で今季4勝目。横山が両リーグ最多21セーブ目を挙げた。中日は3連敗。マラーが4敗目。
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