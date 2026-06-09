【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝村上愛衣】レバノン情勢を巡って７日から交戦状態にあったイスラエルとイランは８日、攻撃を停止した。米国の呼びかけに応じたものだが、イスラエルはレバノンでの軍事作戦は継続する方針だ。イランも攻撃があれば反撃する構えで、両国ともに臨戦態勢を維持している。イスラエルはイランに大規模攻撃を行う方針だったとされるが、ベンヤミン・ネタニヤフ首相が米国のトランプ大統領と電話会談