ラッパーのAK―69（47）が9日、6度目の日本武道館ライブを行った。名前にちなんだ6月9日というメモリアルな日に、代表曲「STARTITAGAIN」など24曲を披露した。「武道館に戻ってきたぞ！」。そう高らかに宣言してライブがスタートした。2022年に同所を“出禁”となっていたが、4年ぶりに復活。生バンドをバックにマイク1本でライム（韻）を重ねるたび、1万人のファンの腕が上下に揺れた。きっかけはライブMCだった。当時