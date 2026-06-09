ジャズギタリストの中牟礼貞則（なかむれ・さだのり）さんが4日、亡くなった。93歳だった。中牟礼さんのサイトなどを運営するフォトグラファーの平口紀生氏が、SNSなどで発表した。葬儀は親族のみで行ったという。中牟礼さんのFacebookには「ご報告」と題し、文面がアップ。「ギタリスト中牟礼貞則は再びステージに戻る日を目指しこの春より入院加療を続けて参りましたが、2026年6月4日ご家族に見守られるなか93才にて力尽き逝去い