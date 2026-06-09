小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。親戚コンビの石原良純と小泉孝太郎が、日本各所を訪ねて魅力を楽しく学ぶ『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』。この2番組による豪華ラインナップで、6月16日（火）から3週連続3時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信