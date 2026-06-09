大きな被害をもたらした新潟地震から6月16日で62年となります。これを前に新潟市消防局は訓練を行いました。ことしから新たなシステムが導入されています。キーワードはデジタル技術による「見える化」です。素早い動きで出動の準備にあたる消防隊員たち・・。「よし！ピピー！」新潟市消防局の訓練は県内で最大震度6強の地震が発生し、全域に津波警報が発表された想定で行われ、およそ400人が参加しました。新