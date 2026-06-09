6月9日（火）に放送された『徹子の部屋』では、過去の収録中に起きた“意外なハプニング”が映し出される場面があった。【映像】『徹子の部屋』収録中に思わぬ事件！機転を利かせたゲストの計らいが「さすが元アナウンサー」この日のゲストは、2歳でモデルデビューし、芸歴42年を迎えた俳優の安達祐実（44歳）。自身の俳優人生に大きな影響を与えたという故・野際陽子さんとの共演を振り返ると、黒柳徹子も「ずっとお友だちでした