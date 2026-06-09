『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』より▶▶マンガ『デパコスカウンターは今日も修羅場です』を最初から読む「デパコスカウンターは敷居が高い」SNSでもたびたび話題になる百貨店のコスメカウンターを舞台に、働く女性たちの光と闇を描いた作品が注目を集めています。『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』この作品の仕掛け人のKさんは、元BA（ビューティーアドバイザー＝