（高雄中央社）「1979年3月、鹿児島県屋久島町安房港で父親が知り合った台湾漁船の乗組員の男性を探したい」。南部・高雄市政府海洋局が、ある日本人女性の願いをかなえた。このほど、同局の尽力で男性の家族が見つかり、双方の面会が実現した。同局によると、女性の父親は当時安房港で働いており、エンジン故障のため同港に入港した「春福財号」の乗組員の男性と、言葉の壁を越えて家族のような親しい関係を築いた。男性は別れ際