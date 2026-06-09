（新北中央社）高校野球の県・市別対抗戦「玉山杯」の開幕イベントが8日、北部・新北市内で行われた。ゲストには元プロ野球選手で現在は解説者などとして活躍する松坂大輔さんが登場し、参加する選手らにエールを送った。イベントでは、松坂さんが「西武歴代ナンバーワン投手」とあがめる郭泰源さん（現在は台湾プロ・富邦ガーディアンズの球団顧問）から記念品を贈られた。イベント後に行われた取材では、自身が中学生の時に台湾
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