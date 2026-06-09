乃木坂46の元メンバーでモデルの梅澤美波（27）が6月5日、Instagramを更新。5日に行われたヤクルト-日本ハム戦で始球式を務めたことを報告した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 投稿されたのは「JINGU」と刺繍された白赤カラーのオリジナルグローブ。その他、ヤクルトのユニフォームにジーンズを着用