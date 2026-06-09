【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Creepy Nutsが、新曲「Fright」のパフォーマンス映像をYouTubeにて公開した。 ■ドラマ『時すでにおスシ!?』主題歌を披露。緊張感と開放感、そしてライブならではの熱量が凝縮 今回公開された映像は、2026年5月18日に放送されたTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』での歌唱パフォーマンスを収録したもの。本映像は7月7日までの期間限定公開となる。 「Fright」は、TBS系火