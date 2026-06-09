【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ReoNaの新曲「Amore」が、7月7日よりAT-X、TOKYO MX、WOWOW他にて放送開始となるTVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』のオープニング主題歌に決定。 あわせて、同楽曲を表題曲としたReoNaの12枚目のシングル「Amore」が、7月22日に発売されることが発表され、6月9日よりCDの予約受付もスタート。リリースイベントの情報も発表された。 ■ReoNaの新アーティ