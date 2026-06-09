２０２７年の春に入学する子ども向けのランドセル商戦が本格化しています。洋服とのコーディネートを考えたモデルや、賢く購入できるリーズナブルな商品などその選び方も広がっています。落ち着いた色合いと、リボンの刺繍やラインストーンが輝くランドセル。２０２６年４月に入学予定の子どもたちに向けたランドセル商戦が本格化しています。こちらの百貨店ではテナントごとに独自のランドセルを展開。テ