結成以来、最も高い賃上げとなりました。 労働組合の組織「連合長崎」は9日、今年の春闘の最終集計結果を発表しました。 連合長崎によりますと今年、賃上げを求めた169の労働組合のうち、138の組合が妥結しています。 定期昇給やベースアップを含む賃上げ額の平均は、連合長崎の結成以来最高額となる「1万5796円」だったということです。 賃上げ率の平均は5.14％で、おととし、去年に続き3年連続で5％を