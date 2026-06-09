中国メディアの澎湃新聞は8日、米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）が、半導体株の急落について「誰もが興奮するはず」と発言したことを伝えた。記事によると、この発言は同日の記者会見であったもので、フアン氏は「誰もが興奮するはずだ。今ならより安い価格で買い入れることができる」とコメント。また、「人工知能（AI）の未来は非常に明るい」と述べ、「AIが世界のインフラになることはすでに