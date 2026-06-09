◇プロ野球 セ･パ交流戦 ロッテ 3-1 中日(9日、ZOZOマリン)中日はロッテとのカード初戦を落とし、3連敗となりました。先発のマラー投手は初回、先頭からいきなり2塁打とセーフティーバントでノーアウト1、3塁のピンチに。続く西川史礁選手の内野ゴロの間に1点先制を許します。打線は3回にロッテ先発・ジャクソン投手から1アウト1、3塁のチャンスを作ると、田中幹也選手がセンターへタイムリーを放ち同点に追いつきます。その後も満