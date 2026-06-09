「西武４−３広島」（９日、ベルーナドーム）西武がサヨナラ勝ちで３連勝。３−３の九回１死満塁で長谷川が右前にサヨナラ打を放った。打線は３点を追う四回に反撃。２四球と安打で１死満塁とすると西川の中犠飛でまず１点。五回には２死一、三塁で古賀悠が左前適時打。渡部も左前適時打と連続タイムリーで３−３の同点とした。先発の武内は７回４安打３失点で降板。二回にファビアン、三回は平川、四回は坂倉と３イニング